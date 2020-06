Bitlis'te, kadınların zorlu mera yaşamı 

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı köylerde kadınlar, yaz aylarında günde 2 kez yaylalara çıkarak merada otlayan hayvanların sağımını yapıyor. Kadınların sütten yaptığı peynir, yoğurt ve tereyağının bir kısmı satılarak aile ekonomisine katkı sağlanıyor, bir kısmıyla da kışa hazırlık yapılıyor. <br>Kent kırsalında havaların ısınmasıyla birlikte yayla yaşamı başladı. Merkeze bağlı Tabanözü köyünde oturan, 'berivan' olarak adlandırılan süt sağımı yapan kadınlar at, katır ya da eşek sırtında veya traktör römorkunda zorlu yolları aşarak, hayvanların bulunduğu yaylalara ulaşıyor. Burada hayvanları sağan kadınlara, erkekler de yardımcı oluyor. Kadınlar, koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyor, bir kısmını da kış ayları için saklıyor.<br>Köylülerden Mahmut İnan, günde iki defa at ve eşeklerle yaylaya çıkarak sağımı yaptıklarını, her hayvandan yaklaşık yarım kilo kadar süt aldıklarını söyledi.<br>Yusuf Deniz ise 100 küçükbaş hayvanının olduğunu, kız kardeşleri ile yaylaya gelerek sağım yaptıklarını, sütten peynir yoğurt ve tereyağı ürettiklerini ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-15 12:59:00<br>

