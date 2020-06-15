Karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı

İHA

Karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesinde yapılan başarı ameliyatla bir kadının karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.
Tatvan ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki N.A.; nefes darlığı, karın ağrısı ve karında hızlı büyüme şikayetleriyle Özel Tatvan Can Hastanesine başvurdu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak tarafından yapılan tetkikler sonucunda N.A.’nın karnında tümör olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyat kararı verildi. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik başarılı bir operasyon neticesinde N.A.’nın karnından 5 kilogramlık bir tümör kitlesi çıkarıldı. Başarıyla sonuçlanan ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak, N.A.’nın karnından 5 kilogramlık bir tümör kitlesi çıkarıldığını söyledi. Başarılı ameliyat neticesinde hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydeden Op. Dr. Toprak, “Kadınlarda pelvik kitle kadın üreme organlarında iyi huylu kist veya kötü huylu tümörler şeklinde ciddi sonuçlar doğurabilen oluşumlardır. Örneğin rahimde (uterus) miyom ve over kistleri kadın üreme sisteminde pelvik kitlelere örnek olarak gösterilebilir. Pelvik inflamatuar hastalık olarak bilinen uterus, over ve fallop tüplerinin enfeksiyonları da karında şişmeye neden olarak pelvik kitle imajı oluşturabilir. Erkek ve kadınlarda pelvik kitle alt karın bölgesindeki diğer organlara ait patolojilerin sonucu da gelişebilir. Yaygın bir barsak tıkanıklığı veya iltihabı ya da sindirim sistemi tümörleri de pelvik kitle nedeni olabilir. Bizim hastamızda da rahimden kaynaklanan dejenere myomu vardı. Nefes darlığı, karın ağrısı, karında hızlı büyüme sonrası yapılan muayenesinde karnı dolduran kitle tespit edilerek tümör markerları ve diğer testler ile operasyon hazırlığı tamamlandı. Çevre organlara yapışıktı, yaklaşık 2 saat süren bir ameliyattan sonra hastamızın karnından 5 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkardık. Hastamız sağlığına kavuşmuş oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hizan’da 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hizan’da 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya ...
Bitlis'te, kadınların zorlu mera yaşamı 
YEREL HABERLER Bitlis'te, kadınların zorlu mera yaşamı 
Ahlat’ta doğalgaz çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ahlat’ta doğalgaz çalışmaları başladı
Bitlis’te berivanlar sezonu açtı Berivanların at ve eşeklerle zorlu hayvan sağımı mesaisi
YEREL HABERLER Bitlis’te berivanlar sezonu açtı Berivanların at ve ...
Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan'da trafik kazası: 5 yaralı
Yaralı ata yardım eli
YEREL HABERLER Yaralı ata yardım eli
Bitlis’te sıfırlanan vaka sayısında korkutan artış Bitlis Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Fatih Şanlı: “Bitlis'te sıfırlanan vaka sayısı yeniden 118'i buldu”
YEREL HABERLER Bitlis’te sıfırlanan vaka sayısında korkutan ...
Jandarma teşkilatının 181’nci kuruluş yıldönümü
YEREL HABERLER Jandarma teşkilatının 181’nci kuruluş yıldönümü
Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal ...
Bitlis'te 'basma düzenekli' EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 'basma düzenekli' EYP ele geçirildi
Bitlis’te, PKK terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis’te, PKK terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı ...
Piknikçilere “ayı” sürprizi
YEREL HABERLER Piknikçilere “ayı” sürprizi
Kaymakam Özkan'dan veda mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Özkan'dan veda mesajı
Bitlis´te muay thai sporcuları salona döndü
YEREL HABERLER Bitlis´te muay thai sporcuları salona döndü
Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin açılışına katıldı
Ahlat Sazlıklarının ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesi sevinçle karşılandı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban; “Cumhurbaşkanımızın Ahlat sazlıklarını ‘Hassas Korunacak Alan’ ilan etmesi halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir.”
YEREL HABERLER Ahlat Sazlıklarının ‘kesin korunacak hassas alan’ ...
Bitlis’teki Muay Thai ve Kick Boks sporcuları sosyal mesafeyi koruyarak maçlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bitlis’teki Muay Thai ve Kick Boks sporcuları sosyal ...
Kaymakam Özkan’dan “Veda” ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Özkan’dan “Veda” ziyaretleri
OSB’deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER OSB’deki tekstil kent çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X