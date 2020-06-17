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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Köleoğlu’ndan hane ziyareti

İHA

Bitlis Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Köleoğlu’ndan hane ziyareti

Bitlis Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.
Kültür ve Bahçelievler mahallelerinde bulunan vatandaşların evlerine konuk olan Kaymakam Köleoğlu, ailelerle yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Köleoğlu, "Sizlerin problemlerini çözmek bizim en önemli görevimiz. Eğer sizler evlerinizde rahat değilseniz, devletin temsilcileri olan bizler görevimizi iyi yapmıyoruz demektir. Sorunlarınızın çözümü için kanunlar çerçevesinde devletimizin her türlü imkanını seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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