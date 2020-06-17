Kaymakam Köleoğlu’ndan hane ziyareti

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Bitlis Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Kültür ve Bahçelievler mahallelerinde bulunan vatandaşların evlerine konuk olan Kaymakam Köleoğlu, ailelerle yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Köleoğlu, "Sizlerin problemlerini çözmek bizim en önemli görevimiz. Eğer sizler evlerinizde rahat değilseniz, devletin temsilcileri olan bizler görevimizi iyi yapmıyoruz demektir. Sorunlarınızın çözümü için kanunlar çerçevesinde devletimizin her türlü imkanını seferber edeceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da hazır bulundu.

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