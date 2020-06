Başkan Geylani: “Tatvan’ı şantiye alanına çevirdik”

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fatih, Karşıyaka ve Kültür mahallelerindeki kilitli parke yol yenileme çalışmaları ile Bahçelievler Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, onlarca ekip ile Tatvan’ı adeta şantiye alanına çevirdiklerini söyledi. Başkan Geylani, “Şu ana kadar ekiplerimiz Kültür, Şirinevler, Fatih ve Karşıyaka mahallelerinde yaklaşık 50 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından 5 bin metrekare de yol, kaldırım ve kanal onarım çalışması gerçekleştirildi. Bir iki gün içerisinde Dumlupınar Mahallesi’nin yol yapım çalışmalarına başlıyoruz. Şu an Bahçelievler Mahallesi’nin ana yolunda son bir altyapı çalışmamız devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi’ndeki altyapı çalışması bittiği gibi yol yenileme çalışmasına başlayacağız. Hidayet, Pınarbaşı, Aydınlar, Tuğ, Fuar, Sahil ve Şirinevler mahallelerinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bütün mahallelerimizin yol yapım ve yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.



“Çalışmalar sonucunda Tatvan yeni bir yüze kavuşacak”

Şehrin tüm mahallelerinde cadde ve sokakları yenilediklerini ifade eden Başkan Geylani, “Belediyemize bağlı ekipler halkımızın ulaşım sorununu ortadan kaldırmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizin her bir köşesinde yaşayan halkımız müsterih olsun. Tüm mahallelerimize eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğiz. Tatvan’ın bir ucu olan Cumhuriyet Mahallesi’nden bir diğer ucu olan Yeşilmezra Mahallesi’ne kadar her noktaya dokunacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Altyapı zahmetli ve zaman isteyen bir iş. Bu yüzden ister istemez su kesintileri veya başka aksaklıklar olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda anlayışlı olmalarını istiyorum. Bu senenin sonunda bu sıkıntılardan kurtulacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

