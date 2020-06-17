Tuğgeneral Ersoy’dan Vali Çağatay’a ziyaret

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanı Ali İhsan Ersoy’u makamında kabul etti.

Vali Oktay Çağatay, Jandarma Komando Özel Asayiş Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy’u makamında ağırladı. Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, JOPER Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Serin ve Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Teoman Özsırkıntı da hazır bulundu.

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