Adilcevaz GKY TÜRŞAD voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi

<br>Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ,(Bitlis),(DHA) Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1´inci Lig'in yeni ekiplerinden Adilcevaz GKY TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, antrenör Serkan Oğuz ve milli pasör Furkan Gök ile anlaştı.<br>Önümüzdeki sezon Bitlis´i, TVF 1´inci Lig'de temsil edecek olan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü'nün (TÜRŞAD) voleybol takımı, transfer çalışmalarına başladı. İlk defa TVF 1´inci Lig'de mücadele edecek olan Bitlis temsilcisi, takımın başına 1 yıllık sözleşme yaptığı antrenör Serkan Oğuz´u getirdi. Kulüp aynı zamanda kariyerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında 40 kez milli formayı giyen 22 yaşındaki pasör Furkan Gök ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.<br>Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi, ilk etapta antrenör konusunu çözüme kavuşturduklarını ifade ederek, yeni antrenör Serkan Oğuz´un raporu doğrultusunda pasör Furkan Gök´ün ardından yapacakları transferlerle takımın kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.<br>Köstekçi, yaptıkları transferlerle TVF 1´inci Lig'de önemli başarılar hedeflediklerini ifade ederek, "İlçemizde inanmış bir grup gönüllü arkadaşımız tarafından kurulan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübümüz (TÜRŞAD) TVF 1´inci Lig'e yükselerek büyük başarıya imza attı. Yeni sezonda ilimizi ve ilçemizi TVF 1´inci Lig'de temsil edeceğiz. Hedefimiz burada da istediğimiz başarıları elde ederek belki gelecek yıllarda ilimizi Efeler Ligi'nde temsil etme imkanına kavuşacağız. Bu sayede ilimizden ve ilçemizden yetişen sporcuları Türk sporuna kazandıracağız. İstediğimiz hedeflere ulaşmak yolunda sporculuk ve antrenörlük kariyeri başarılarla dolu Serkan Oğuz hocamıza teklif götürdük ve kendisi de teklifimizi kırmayarak takımımızın başına geçti. Biz başarıya aç ve heyecanlı bir takımız. Hocamızın heyecanı bizim daha fazla heyecanlanmamıza sebep oldu. Ayrıca hocamızın raporu doğrultusunda Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında 40 kez milli formayı giyen Furkan Gök ile 1 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız transferlerle önümüzdeki sezonda Adilcevaz GKY TÜRŞAD takımız TVF 1´inci Lig'de güzel işlere imza atmaya devam edecek. Genç ve dinamik kadromuzla ilimiz ve ilçelerimizi TVF 1´inci Lig'de en güzel şekilde temsil edeceğiz" dedi.<br>DHA-Spor Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ<br>2020-06-18 11:20:07<br>

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