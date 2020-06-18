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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Özkan Tunceli’ye dualarla uğurlandı

İHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı olarak yaklaşık 4 yıldır ilçede görev yaptıktan sonra yayınlanan kararnameyle Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan dualarla uğurlandı.

Vali Özkan Tunceli’ye dualarla uğurlandı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı olarak yaklaşık 4 yıldır ilçede görev yaptıktan sonra yayınlanan kararnameyle Tunceli Valisi olarak atanan Mehmet Ali Özkan dualarla uğurlandı.
Halka olan diyalogu ve başarılı çalışmalarıyla ilçede oldukça sevilen bir idareci olan Mehmet Ali Özkan için Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde uğurlama programı düzenledi. Kaymakam olarak son kez makamına gelen Özkan; kurum amirleri, personeller, STK temsilcileri ve vatandaşlardan tek tek helallik isteyerek vedalaştı.
Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında kısa bir konuşma yapan Vali Özkan, “Lütfen hepiniz hakkınızı helal edin. Allah şahittir ki; burada ilk dua, ilk besmeleyle göreve başladığımızda Rabbim bize Tatvan’ın, yüce Türk milletinin tek bir dakikasını boşa harcamayı nasip etmesin demiştik. Görev süremizce de bu doğrultuda uğraştık ve bu doğrultuda gayret ettik. Haklarını helal etsinler, yeri geldiğinde ailelerimiz ihmal ettik, çalışma arkadaşlarımız bu yolda bizlerle yürürken ailelerini ihmal ettiler. Ailelerinizde haklarını helal etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun, eksikliğinizi göstermesin. Bu vesile ile bizlere güvenerek bu göreve atayan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bizlerden dualarını esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Allah’a emanet olun” diye konuştu.
Vali Özkan, daha sonra okunan duayla Tunceli’ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
Öte yandan; Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın vali olarak atanması ile ilçede bir ilk yaşanmış oldu. Vali Özkan, Tatvan’dan vali olarak atanan ilk kaymakam olma unvanına sahip olmuş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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