Bitlis’te sosyal mesafeli LGS heyecanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'te, 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını birinci oturumu sosyal mesafeli olarak başladı.

Sınava girecekleri okul önlerine gelen öğrencilerin ilk olarak ateşleri ölçülerek, maske ve dezenfekte verildi. Daha sonra ise öğrenciler korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek içeriye alındı. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturulurken, çocuklarını yalnız bırakmayan veliler ise okul bahçesine alınmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.