Bitlis’te PKK’ya ait sığınak imha edildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda bulunan sığınak, içerisindeki çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesi Gökay köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 19 Haziran 2020 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 202074' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 19 Haziran

2020 günü 10 metrekarelik 1 sığınak, 3 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 25 metre elektrik kablosu, 51 adet pil, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet uyku tulumu, 6 çift mekap ayakkabı, 1 takım leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 10 takım erkek kıyafeti, 4 adet el feneri, 1 adet güneş paneli, 2 adet güç kaynağı, 4 adet lamba, 1 adet adaptör, 1 adet radyo, 38 adet kitap, 1 adet plastik mutfak dolabı, 1 adet set üstü ocak, 4 adet tüp başlığı, 1 adet fırın, 3 adet tencere, 5 adet tepsi, 2 adet çaydanlık, 535 kilo çeşitli gıda malzemesi, 4 adet yaş maya, 5 kilo tütün, 4 adet jelikan bidon, 7 adet battaniye, 4 adet yolluk halı, 1 adet satranç takımı, 1 adet domino takımı, 2 adet makas, 1 adet keser, 1 adet pense, 10 adet diş macunu, 10 adet diş fırçası ve çok miktarda mutfak/yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamayacak hale getirilmiştir” denildi.

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