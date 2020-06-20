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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEÜ tarafından üniversite öğrencilerine uzaktan kurs veriliyor

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilere 16 saatlik kurs veriyor.

BEÜ tarafından üniversite öğrencilerine uzaktan kurs veriliyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilere 16 saatlik kurs veriyor.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu” Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aytekin tarafından uzaktan internet aracılığıyla veriliyor. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Esra Dursun tarafından organize edilen kurs toplamda 16 saat olarak planlandı. Kurs hakkında gazetecileri bilgilendiren BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, “Ne yazık ki, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi dönemi yaşanıyor. Biz de korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimler ve kurslar ayarladık. Bu kapsamda 20192020 eğitim öğretim yılının bahar dönemini planladık ve bunu gerçekleştirdik. Bütün öğrencilerimize uzaktan eğitim yoluyla derslerini verdik, sınavlarını yaptık. Şuan bütünleme sınavları devam ediyor. Bu süreçte öğrencilerimizin başka ihtiyaçları da var. Yani ders dışı olan etkinliklerin de mutlaka öğrenciye ulaştırılması gerekiyor. Biz de bu çerçevede, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu’ düzenledik. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 16 saatlik bir kurs tertip ettik. Bu kursun şöyle bir önemi var. Sağlık branşlarındaki öğrencilerimizin tamamı bu kursa almak mecburiyetindedir. Bu kursu alamadıkları zaman staj yapamazlar ve staj yapamadıkları için de mezun olamazlar. Bu kursun tamamını almış olan öğrencilerimiz, kurs sonunda alacakları belgeleri kendi CV’lerine ekleyecekler ve ileri ki süreçte istihdam söz konusu olduğunda, bu belge kendilerine önemli avantajlar sağlayacak. Bu kursumuzun şekli, uzaktan eğitim yöntemiyledir. Öğrencilerimiz kayıtlarını internet üzerinden yaptılar. Kursu internet aracılığıyla alıyorlar. İlk etapta 123 öğrencimiz bu kurstan faydalandı. Bu öğrencilerimizin sertifikalarını da adreslerine göndereceğiz. Dolayısıyla onlar kendi evlerinde, Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar, sisteme bağlanmak suretiyle bu kursu tamamlamış olacaklar. Dersin anlatıldığı kurs saatinde bilgisayar başında olan öğrencilerimiz dersi canlı izleyebilir. O saatte sisteme bağlanmamış olanlar ise, daha sonra dersi kayıttan izleme imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz bu kursumuz ile ilgili hocalarına telefon, mesaj veya email yolu ile ulaşarak her şeyi sorabilir. Bu kursun çok verimli geçtiğini tespit ettik. Çünkü kursa kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz dersleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak sertifika alma hakkını elde etti” diye konuştu.
Demirtaş, “Bizim en önemli hedefimiz Öğrenci Merkezi kurmaktır, çünkü biz öğrencilerimiz için buradayız. Rektörümüzün de her zaman üzerinde durduğu mesele budur. Bunu da böyle düşünerek, planlayarak gerçekleştirdik. Rektörümüz başta olmak üzere, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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