Bitlis'te terör örgütüne ait sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma terör örgütü PKK'ya ait sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gökay köyü kırsalında, teröristlerce araziye gizlenen yaşam malzemeleri ile patlayıcı olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlattı.<br>'Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' amacıyla 'Şehit J. Er Halil Sağlık 2020-74' adıyla düzenlenen operasyonda 10 metrekarelik sığınak bulundu. Sığınakta, 25 metre elektrik kablosu, 51 pil, 1 fotoğraf makinası, 1 uyku tulumu, 6 çift ayakkabı, 1 leşker kıyafeti, 2 şemsiye, 10 takım erkek kıyafeti, 4 el feneri, 1 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 4 lamba, 1 adaptör, 1 radyo, 38 kitap, 1 plastik mutfak dolabı, 1 set üstü ocak, 1 fırın, 3 tencere, 5 tepsi, 2 çaydanlık, 535 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 4 yaş maya, 5 kilogram tütün, 4 jelikan bidon, 7 battaniye, 4 yolluk halı, 1 satranç takımı, 1 domino takımı, 2 makas, 1 keser, 1 pense, 10 diş macunu, 10 diş fırçası, ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. <br>Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla el konuldu. Diğerleri ise yerinde imha edildi. Operasyon sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ<br>2020-06-20 12:04:17<br>
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