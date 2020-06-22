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Korona virüs turizmi de etkiledi Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol: “Bu bölgeye gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz”

İHA

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizm olumsuz yönde etkilendi.

Korona virüs turizmi de etkiledi Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol: “Bu bölgeye gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz”

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’nde turizm olumsuz yönde etkilendi.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt içi turlarının olmaması, Van Gölü Havzası’ndaki tarihi ve turistik beldeleri olumsuz yönde etkiledi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, normalleşme süreciyle birlikte yurt içi seyahat ve turizm turlarının başladığını belirterek, vatandaşları bölgenin güzelliklerini görmeleri için davet ettiklerini söyledi. Korona virüsten dolayı Van Gölü Havzası’nda turizm açısından bugüne kadar yaşanan en büyük sıkıntılardan birini yaşadıklarını belirten Başkan Cumali Birol, “Van Gölü Havzası’na gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen turların pandemiden dolayı iptal edildiğini gördük. Geçen yıl haziran ayının sonuna kadar en az 200300 otobüslük kafileleri ağırlamıştık. Bu yıl bütün turlar iptal edildi. Pandemide rahatlatıcı rakamlar gelmeye başladı. İnşallah sezonu geç de olsa açacağız. Bizler bu bölgeye gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Bir nebze de olsun bu turizm sezonunu canlandırmamız lazım. Turizmin birçok bileşeni var. Lokantasından oteline kadar birçok insan bu işten ekmek yiyor. Dolayısıyla bunların şu an kapanma riski söz konusudur. Ağustos sonu ve eylül ayının başları gibi bu bölgenin turizminin canlanmasını bekliyoruz. İnşallah bu pandemi sürecini an az kayıpla bertaraf edeceğiz” dedi.
Van Gölü’nün gerek Bitlis ve gerekse Van ve ilçeleriyle birlikte müstesna iki ilin sınırlarında olan büyük bir göl olduğunun altını çizen Birol, “Dolayısıyla Van Gölü’nün altındaki batık ve şehir kalıntıları ile birlikte yanı başımızda Nemrut Krater Gölü, Ahlat’ta Selçuklu Mezarlığı’nın olması, hemen yanı başımızda Van Kalesi’nin olması, Akdamar Adası’nın olması turizm bileşenini bu manada gezilip görülebilir bir yer haline getiriyor. Gün geçtikçe Van Gölü Havzası’nın gelişmesi ve kalkınması için geçen yıllarda büyük emek sarf etmiştik. Geçen yıl bölgeye gelen turistlerle karşılığını da aldık. Pandemi sürecini dünyanın imtihanı olarak görüyorum. Türkiye bundan başarılı bir şekilde çıkacaktır. Bizler iyi bir konumdayız. Tedbiri elden bırakmayıp maskemizi kullanırsak kısa sürede başarıya ulaşacağız. Vatandaşlarımızı başta Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Van Gölü olmak üzere Van ilimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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