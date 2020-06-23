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Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, trafiğe açılmayan yolda antrenman yapıyor

DHA

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´teki tekerlekli kayak sporcuları, antrenman yapacak pist olmaması nedeniyle çalışmalarını, yapımı devam eden ve trafiğe açılmayan Bitlis-Tatvan çevre yolunda sürdürüyor. Antrenör Sedat Doymaz, yarışmalarda başarı elde edebilmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.   Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan antrenörler Sedat Doymaz ve Celal Apak gözetiminde, Bitlis-Tatvan çevre yolunda antrenman yapan tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde...

Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, trafiğe açılmayan yolda antrenman yapıyor

<br>Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´teki tekerlekli kayak sporcuları, antrenman yapacak pist olmaması nedeniyle çalışmalarını, yapımı devam eden ve trafiğe açılmayan Bitlis-Tatvan çevre yolunda sürdürüyor. Antrenör Sedat Doymaz, yarışmalarda başarı elde edebilmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.  <br>Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan antrenörler Sedat Doymaz ve Celal Apak gözetiminde, Bitlis-Tatvan çevre yolunda antrenman yapan tekerlekli kayak sporcuları, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını, normalleşme süreci ile birlikte asfalt üzerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yapmayı sürdürüyor. Antrenman yapacak pist olmadığı için çalışmalarını Tatvan sahilinde veya henüz trafiğe açılmayan karayolunda yapan kayakçılar, yarışmalarda derece alabilmek için saatlerce çalışıyor. Genç sporcuları şampiyonluğa hazırlayan antrenör Sedat Doymaz, kayak takımının başarısı için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. <br>Antrenman öncesi sporcuları sosyal mesafe konusunda uyaran Doymaz, "Normalleşme dönemi ile birlikte antrenmanlara başladık. 2020 ve sonrasında yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz kış mevsiminde sporcularımız büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda İsviçre´deki yarışlarda bir sporcumuz ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Ayrıca balkan şampiyonasında ise yine üç sporcumuz başarı elde etti. Bu yıl yapılan Türkiye şampiyonasında ise ilk dörtte bizim üç sporcumuz vardı. Sosyal mesafeyi korumak kaydıyla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Aramıza bu yıl yeni sporcular katıldı amacımız bu sporcularımızı Türkiye şampiyonu yapmaya hazırlamaktır "dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE<br>2020-06-23 10:23:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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