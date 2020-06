Ahlat’ta 3 bina ve 1 apartmanda karantina uygulaması kaldırıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 bina ve 1 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Tunus, Selçuklu ve Erkizan mahallelerinde bulunan 3 bina ve 1 apartmanda korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresinde bulunan bina ile Stat Sokak’ta bulunan Devran Apartmanında ve Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina ile Selçuklu Mahallesi Afetler 1 Nolu Cadde No: 20 adresindeki binada uygulanan karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

