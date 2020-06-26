Hizan'da 5 ev karantinaya alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve 1 mahalledeki 5 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, “İlçeye bağlı Çalışkanlar köyünde 1, Yaylacık köyünde 1 ev ile Bahçelievler Mahallesi’nde 3 ev olmak üzere toplam 5 ev geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personelini ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak” denildi.

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