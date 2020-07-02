Tatvan’a 3 yeni hibe araç kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bitlis’in Tatvan Belediyesine değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin talebi ve girişimleri sonucunda belediyeye iki çöp kamyonu ve bir arazöz hibe etti. Daha önce kiralama usulü ile hizmet veren çöp araçları Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin hayata geçirdiği tasarruf tedbirleri doğrultusunda belediyenin araç filosuna satın alma ve hibe yolu kazandırıldı. 17 araç ile Tatvan’da günlük 90 ton çöpün alınarak katı atık tesisine transferinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Geylani, “Göreve geldiğimizde çöp araçlarının kiralama usulü ile belediyemizden aylık bazda giderinin fazla olduğunu ve yaptığımız mali disiplin ve tasarruf tedbirleri doğrultusunda satın alacağımız çöp araçlarının daha avantajlı olduğunu gördük” dedi.



“Kendi imkânları ile çöpünü toplayan belediyeyiz”

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 2 adet çöp kamyonu ve bir adet arazöz için Bakan Murat Kurum’a, milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler’e teşekkür ederek, “Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi evsel atıkların yani kent çöpünün toplanmasıdır. Satın alınan ve hibe edilen araçlarla çöpünü kendi imkânlarıyla toplayan belediye konumuna geldik. Öncelikle bugün iki tane çöp toplama aracı ve bir arazöz aracını Tatvan Belediyesine hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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