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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan´da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında arama yapılan 3 araçta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 kişi hakkında `Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet´ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hizan İlçesi´nin Sağınlı-Ballı köy yolunda 3 ve 5 Temmuz´da yol kontrolü uygulaması yaptı. Yol kontrollerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 FN-FALL marka uzun namlulu silah, bin 294...

Hizan´da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında arama yapılan 3 araçta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 kişi hakkında `Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet´ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.<br>Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hizan İlçesi´nin Sağınlı-Ballı köy yolunda 3 ve 5 Temmuz´da yol kontrolü uygulaması yaptı. Yol kontrollerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 FN-FALL marka uzun namlulu silah, bin 294 adet  7,62 mm çapında fişek, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 17 kaleşnikof şarjörü, 4 FN-FALL marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla igili gözaltına alınan 6 kişi hakkında `Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet´ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ <br>2020-07-06 21:50:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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