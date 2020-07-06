Hizan´da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Hizan ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında arama yapılan 3 araçta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 kişi hakkında `Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet´ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.<br>Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hizan İlçesi´nin Sağınlı-Ballı köy yolunda 3 ve 5 Temmuz´da yol kontrolü uygulaması yaptı. Yol kontrollerinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 FN-FALL marka uzun namlulu silah, bin 294 adet 7,62 mm çapında fişek, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 17 kaleşnikof şarjörü, 4 FN-FALL marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlarla igili gözaltına alınan 6 kişi hakkında `Terör Örgütüne Yardım/Yataklık Etmek ve 6136 sayılı Kanununa Muhalefet´ suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ <br>2020-07-06 21:50:22<br>
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