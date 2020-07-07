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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da yeni içme suyu hatları döşeniyor

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için yeni içme suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Tatvan’da yeni içme suyu hatları döşeniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçmek için yeni içme suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarının dışında, Hizan Konutları ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bazı bölgelerde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için 2 bin metre yeni içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Daha kaliteli ve sağlıklı bir altyapı hizmeti için çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi, yeni oluşan ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan yerleşim alanlarında içme suyu ihtiyacını gidermek için yeni içme suyu hattı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Hizan Konutları ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bazı alanlarda 90 mm çapında borular kullanılarak, uzun yıllardır içme suyu konusunda yaşanan eksiklikler giderildi.
Konu ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Şehir genelinde devam eden altyapı çalışmalarının dışında uzun yıllardır yaz aylarında su sıkıntıları yaşayan bazı bölgelerimizde eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek için geçen yıl içerisinde yeni sondaj ve su deposu çalışmaları yaptık. Bu sezon içerisinde de tespit edilen noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. İçme suyu hattı döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalardaki en büyük hedefimiz yaz aylarında yaşanan fazla su tüketiminden dolayı su kesintilerinin yaşanmasını önlemek, vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sağlıklı su kullandırabilmektir. Yaptığımız çalışmalar ile yıllardır biriken sorunları tek tek çözüyoruz” dediler.

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