Bitlis’te 5 adreste uygulanan karantina sona erdi

Bitlis’te 5 adreste korona virüs nedeniyle uygulanan karantina sona erdirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtilerek, “Alınan kararla Yolalan beldesi Yolalan Mahallesi Karşıyaka Sokak No: 52 adresinde bulunan hanenin, Hüsrevpaşa Mahallesi 1206. Sokak C Blok 1. Kat No:1 adresinde bulunan apartmanın, Taş Mahallesi Eraltan Caddesi No:20 adresinde bulunan apartmanın, Taş Mahallesi 901. Sokak No. 31 İç Kapı No:1 adresinde bulunan apartmanın ve TOKİ 3. Etap Beşminare Mahallesi K13 Apartmanı Kat 4 No:13 adresinde bulunan apartmanın 6 Temmuz 2020 tarih ve 24.00 saati itibariyle giriş çıkışlarının açılarak karantinanın sonlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

