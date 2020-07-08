Menekşe Caddesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi’nin yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Tatvan şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları sonucunda tahrip olan yollar Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen kilitli parke yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. 1 kilometre 900 metre uzunluğa sahip olan Şifa Caddesi ve Menekşe Caddesi’nde ekipler yol, kaldırım ve kanaletleri yenileme çalışmalarında sona geldi. Menekşe Caddesi’nde çalışmaların tamamlanmasıyla caddeye bağlı ara yollarda kilitli parke yol yapım ve yenileme çalışmalarına başlanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bilindi üzere şehrimizde hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki 4050 yılın altyapı sorununu çözüyoruz. Bu bağlamada değişen altyapı çalışmaları sonucu yollarımız tahrip oluyor. Bu sene planlı ve seri bir şekilde yollarımızın yenileme çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi Şifa Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yine Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımız bitmek üzere. Menekşe Caddesi tamamlandıktan sonra caddeye bağlı ara sokaklarda çalışmalarımız başlayacak. Şirinevler Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızın yollarını yeniledik. Devam eden çalışmalarımızdan biri de ilçemizin en uzun caddelerinden biri olan Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan Fatih Caddesi’dir. Ekiplerimiz bu caddemizde de yol, kaldırım, kanal ve kanalet çalışmalarına seri bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabırlı olmalarını istiyoruz. Bu sene yoğun çalışmaların zahmetini hep birlikte çekeceğiz ama uzun yıllar sorunsuz bir altyapı ve temiz yol ve kaldırımlarımız olacak. Buradan gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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