Menekşe Caddesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menekşe Caddesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi'nin yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Menekşe Caddesi’nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi’nin yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Tatvan şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları sonucunda tahrip olan yollar Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen kilitli parke yol yapım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. 1 kilometre 900 metre uzunluğa sahip olan Şifa Caddesi ve Menekşe Caddesi’nde ekipler yol, kaldırım ve kanaletleri yenileme çalışmalarında sona geldi. Menekşe Caddesi’nde çalışmaların tamamlanmasıyla caddeye bağlı ara yollarda kilitli parke yol yapım ve yenileme çalışmalarına başlanacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bilindi üzere şehrimizde hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki 4050 yılın altyapı sorununu çözüyoruz. Bu bağlamada değişen altyapı çalışmaları sonucu yollarımız tahrip oluyor. Bu sene planlı ve seri bir şekilde yollarımızın yenileme çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi Şifa Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yine Karşıyaka Mahallesi Menekşe Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımız bitmek üzere. Menekşe Caddesi tamamlandıktan sonra caddeye bağlı ara sokaklarda çalışmalarımız başlayacak. Şirinevler Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızın yollarını yeniledik. Devam eden çalışmalarımızdan biri de ilçemizin en uzun caddelerinden biri olan Fatih, Dumlupınar ve Sosyal mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan Fatih Caddesi’dir. Ekiplerimiz bu caddemizde de yol, kaldırım, kanal ve kanalet çalışmalarına seri bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabırlı olmalarını istiyoruz. Bu sene yoğun çalışmaların zahmetini hep birlikte çekeceğiz ama uzun yıllar sorunsuz bir altyapı ve temiz yol ve kaldırımlarımız olacak. Buradan gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bitlis’te asker uğurlamalarına korona virüs engeli
YEREL HABERLER Bitlis’te asker uğurlamalarına korona virüs engeli
Bitlis’te düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere kısıtlama
YEREL HABERLER Bitlis’te düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklere ...
Bitlis Belediyesinden dere temizliği
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden dere temizliği
Bitlis’te 5 adreste uygulanan karantina sona erdi
YEREL HABERLER Bitlis’te 5 adreste uygulanan karantina sona erdi
Tatvan’da yeni içme suyu hatları döşeniyor
YEREL HABERLER Tatvan’da yeni içme suyu hatları döşeniyor
(Özel) Sürülerin tozlu yolculuğuna fotoğrafçı ilgisi Koyun sürülerinin tozlu yolculuğunu fotoğraflamak için bin kilometre yol kat ettiler
YEREL HABERLER (Özel) Sürülerin tozlu yolculuğuna fotoğrafçı ...
Hizan´da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hizan´da yol kontrolünde çok sayıda silah ve mühimmat ...
Doğaseverler Nemrut’ta trekking yaptı
YEREL HABERLER Doğaseverler Nemrut’ta trekking yaptı
Genel Müdür Eyigün’den Başkan Çoban’a ziyaret
YEREL HABERLER Genel Müdür Eyigün’den Başkan Çoban’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X