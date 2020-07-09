Ahlat’ta 2 binada karantina uygulaması kaldırıldı

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 binada uygulanan karantina kaldırıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Selçuklu ve Kırklar mahallelerinde bulunan 2 binada korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi Namlı Apartmanı No: 2 adresinde bulunan bina ile Kırklar Mahallesi Ovakışla Sokak No: 7 adresindeki binada uygulanan karantinanın 9 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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