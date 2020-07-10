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Bakan Karaismailoğlu Bitlis’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bitlis'te de çok önemli projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Botan Köprüsü'nün yarın yapılacak açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi.

Bakan Karaismailoğlu Bitlis’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bitlis'te de çok önemli projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Botan Köprüsü’nün yarın yapılacak açılışına katılmak üzere Bitlis’e geldi.
Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Bakan Karaismailoğlu’nu Bitlis Valiliği önünde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, belediye başkanları ve bazı kurum amirleri karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Valiliği toplantı salonunda kaymakamlar ve belediye başkanları ile bir süre toplantı yaptı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve valimizle Bitlis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlarla ilgili gerekli görüşme ve toplantıları yapıyoruz. Devam eden işlerin durumlarıyla ilgili gerekli incelemeleri yapıp inşallah oluşabilecek sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunarak devam eden projelerimizin bir an önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere buradayız. Devam eden projelerin bitmesi ve akabinde Bitlis'in ihtiyaçları olan projelerle ilgili programlar yapmak için arkadaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını alıp bir program dahilinde yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bitlisli vekillerimiz, belediye başkanlarımız ve valimizle bir ekip olarak Bitlis'in sorunlarının bir an önce çözülmesi ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Bitlis'te de çok önemli ve büyük projelerimiz var. Şu an devam eden projelerimiz 2,5 milyar lira civarında. Bitlis'e bugüne kadar yaptığımız projenin miktarı 7 milyarı geçti. Bu büyük projelerimizi inşallah en kısa zamanda bitirip Bitlisli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yine yarın önemli bir açılış yapacağız. Yine Bitlis'i ilgilendiren Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün açılışını yapacağız. Bitlis'te, bölgede ve diğer yerlerde de buna benzer çok önemli projeler var. İnşallah onları da kısa zamanda bitirip halkın hizmetine sunmak için törenlerimiz olacak. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz bittikçe bölge ziyaretlerini yapıp istişarelerde bulunup vatandaşlarımızın dilek ve taleplerini alıp, onların talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermek için hep birlikte ekip olarak çalışacağız. Burada yaşayan kardeşlerimizin sorunları bizlerin sorunları, bizlerde program dahilinde Ankara'da bu işlerin programını yapıp yine yerel idarecilerimizle bu işlerin çözümüne inşallah en kısa zamanda gidereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bakan Karaismailoğlu'na Ahlat bastonu hediye etti. Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Karaismailoğlu, burada çiçekle karşılandı. Karaismailoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Bakan Kaaismailoğlu, geceyi Bitlis’te geçirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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