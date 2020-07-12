Ahlat’ta bir binada karantina uygulaması kaldırıldı

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelsu Köyü’nde bulunan bir binanın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Güzelsu Köyü 1. Küme evleri mevkii No: 24 adresindeki binada uygulanan karantinanın 12 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.