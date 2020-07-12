Ahlat’ta bir binada karantina uygulaması kaldırıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Güzelsu Köyü’nde bulunan bir binanın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Güzelsu Köyü 1. Küme evleri mevkii No: 24 adresindeki binada uygulanan karantinanın 12 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.