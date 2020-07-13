Cumhuriyet Caddesi’nde asfalt yapım çalışmalarına başlandı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmalarından tamamlanan kısımlar asfaltlanmaya başlandı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Caddesi altyapı yenileme çalışmalarında tamamlanan kısımlarda asfalt yapım çalışmaları için kazıya başlandı. Gidiş ve geliş olmak üzere 10 bin 800 metre olan yol ağının 3 bin 500 metre yolun altyapısı tamamlandı. Tamamlanan 3 bin 500 metre yolun asfaltlama çalışmaları için yol kazı çalışmalarına başlandı.

Denetimli bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Servet Işık, “Cumhuriyet Caddesi’ndeki imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şu an Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan uzunluğumuz sağ yol 5 bin 400 metre ve sol yol 5 bin 400 metre olmak üzere toplamda 10 bin 800 metredir. Bu yolun 3 bin 500 metresini söylediğimiz gibi hızlı bir şekilde bitirdik. Kontrolümüz altında işler ilerliyor. Baştan beri dediğimiz gibi de altyapı imalatları biter bitmez asfalt imalatlarına da başlayacağımızı söylemiştik. Çok şükür 3 4 gün öncede asfalt için kazılara başladık. Bundan sonra da altyapı ilerledikçe asfalt imalatları devam edecektir” dedi.

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