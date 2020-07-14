Vali Çağatay’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsü olarak Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillenmiştir” dedi.

Çağatay, darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetlediklerini söyleyerek, “Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin karşısına sarsılmaz iradeyle dikilen milletimiz, istiklaline uzanan hain elleri kırarak istikbaline sahip çıkmıştır. Şanlı direnişimizin dördüncü yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyor, bu zilletin acısını dünyada ve ahirette çekmelerini diliyoruz. O gece sokaklarımızdan meydanlara sel olup akan Bitlis şehrimizin kahraman evlatları, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya göstermişlerdir. Ne mutlu yurdun dört bir köşesinde bu ruhu sergileyenlere, sarsılmaz inanç, azim ve kararlılıkla 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimizi rahmetle, canlarını seve seve ortaya koyan kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Bitlisli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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