BEÜ Rektörü Yardım’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Yardım, yayımladığı mesajda, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimiz, hemen hemen tüm dönemlerde olduğu gibi 15 Temmuz hain işgal girişiminde de vatanını canı pahasına koruyarak sarsılmaz vatan sevgisini bir kez daha ispat etmiştir. Eli kanlı FETÖ ve işbirlikçileri ile gerek dışarıdan gerek içeriden kirli hesaplarla ülkemizi istila ve işgal etmek isteyen bütün odaklara karşı destansı bir direniş gösteren milletimiz, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bütün dünyaya bir kez daha örnek olmuştur. Şu çok iyi bilinmeli ki; bu vatanı işgal ve istila emelleri hiçbir şekilde asla başarıya ulaşamayacak, ülkemizin birliğine ve kardeşliğine halel getirmeye yönelik hiçbir çaba sonuç vermeyecektir. Nitekim 15 Temmuz 2016'da olup bitenler karşısında aziz milletimizin verdiği mesaj, Türkiye'nin asla bir darbeler ülkesi olmayacağı, darbelere, karanlık şer odaklarının faaliyetlerine asla müsamaha gösterilmeyeceği yönündedir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü tebrik ediyor; şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

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