Sel suları Van Gölü’nü kızıla boyadı Göl üzerinde oluşan görüntü havadan drone ile görüntülendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde oluşan sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü’nü kızıl renge boyadı. Göl üzerinde oluşan görüntü havadan drone ile görüntülendi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan dolu ve yağmur sonrası yaşanan sel felaketi sonrası birçok tarım arazisi sular altında kalmıştı. Selin etkili olduğu Yeniköprü Köyü Deresi ve Saka Köyü Deresi’nin Van Gölü’ne dökülmesiyle sahiller kızıl renge boyandı. İlçenin AhlatTatvan yolu üzerindeki 10 kilometrelik hat göle dökülen sel suları sonrası kızıl renge boyanırken, ortaya çıkan görüntü ise havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan, karayolunu kullanan sürücüler ise kızıl renkli sel sularının ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.

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