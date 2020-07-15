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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan’da uçurtma şenliği

İHA

– Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Hizan’da uçurtma şenliği

– Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe merkezinde yapılan uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Gençlik Lideri Murat Aydın, her bir şehit için uçurtma uçurduklarını dile getirerek, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile toplandık. Kaymakamlığımız ve İlçe Gençlik Merkezimizin işbirliği ile bugün gençlerimizle birlikte üzerlerinde Şehit Ömer Halisdemir’in siluetinin bulunduğu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetimizin şanlı bayrağının yer aldığı uçurtmalarımızı gökyüzü ile buluşturuyoruz. Bizler bugün hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor hem de aziz şehitlerimizi yad ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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