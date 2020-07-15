Hizan’da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Bediüzzaman Ulu Camiinde sosyal mesafe kuralına uyularak mevlit ve Kur’anı Kerim okutuldu. Program daha sonra Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyaretiyle devam etti. Daha sonra Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Tamer Esen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler. Kaymakam Köleoğlu, beraberindeki heyetle şehit ailelerini ziyaret etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.