Otomobilden sahte para ve uyuşturucu çıktı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 50 TL'lik 445 sahte banknot ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 50 TL'lik 445 sahte banknot ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.Ş.Z ve Ç.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-07-15 17:11:44



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