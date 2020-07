Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program Ulu Cami önündeki meydanda gerçekleştirildi.



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı. 15 Temmuz gecesi yaşananların konu edildiği sinevizyon gösteriminin ardından slayt gösteriler yapıldı ve ilahiler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının canlı olarak verildiği programda konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Hainler bitmez ama onların karşısında imanlı insanlarda bitmez” dedi.



Tanğlay konuşmasının devamında, “15 Temmuz geçmişteki yapılan darbeler gibi değildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi kesinlikle Türkiye’nin işgal girişimiydi. Hesaplar yapılmıştı Türkiye parçalanıp bölünecekti. Herkes hakkına düşeni alacaktı. Bugün burada rahatsak bunları konuşabiliyorsak 15 Temmuz'da hiç gözünü kırpmadan canını verip şehit olanların sayesindedir. O gün başımızda bir dünya lideri vardı ve dirayetli bir duruş gösterdi. Halkı meydanlarsa davet etti Allah’ın yardımıyla o insanların tamamı hiç düşünemeden sokağa çıktı. Eğer o gün bunlar olmamış olsaydı şimdi Türkiye’de Suriye gibi Libya gibi İngilizler bir bölgede pazarlık yapıyordu Amerikalılar bir bölgede pazarlık yapıyordu ve bu ülkenin parsel parsel satılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Eğer vatanınız yoksa hiç kusura bakmayın imanınız da dininizde yoktur. Eğer bayrağınız yoksa vallahi şerefte yoktur namusta yoktur. Bizim yapmamı gerek tek bir şey var vatanımıza bayrağımıza sahip çıkacağız ki dinimizi namusumuzu ve şerefimizi koruyabilelim” diye konuştu.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla 15 Temmuz şehit ve gazilerini minnet ve şükranla andığını söyledi. Vali Çağatay, artık 15 Temmuz’un bir destan olduğunu, yeni bir diriliş tarihi, yeni bir kıyam tarihi olduğunu belirtti. Çağatay, bundan sonra bu millete hiç kimsenin ders veremeyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:



“Milletimizin göz bebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini, yıl dönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütünce gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsü olarak, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak tescillenmiştir.15 Temmuz darbe girişimi, Türk tarihi boyunca milletine yapılmış en büyük ihanettir.”



Vali Çağatay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün duygu dolu bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Bu anı anlamlı kılan dinimizde, geleneklerimizde bir faninin ulaşabileceği en yüce makamlardan birisi olan şehitlik makamıdır. Şehitlik makamı bizim tarihimizde atalarımızın vatan, din ve namus uğruna canını feda etme fedakarlığını gösteren önemli bir kavramdır. Hayatımızı rahatça sürdürmemizi 15 Temmuz demokrasi şehitlerine, gazilerine ve kahramanlarına borçluyuz. Tarihimizdeki birçok zaferi okuduk, öğrendik. Ancak 15 Temmuz Demokrasi Zaferini bizzat canlı canlı yaşayarak tarihe şahitlik ettik. O gece FETÖ hainleri her türlü araç gerece ve teçhizata sahiplerdi, her şeyi hesap etmişlerdi. Ancak o büyük kahramanı, o şanlı askeri, Ömer Halisdemir'i hesap edememişlerdi. Türkiye’yi dizginlemek, Türkiye’ye diz çökertmek amacına yönelik yapılan darbe girişimindeki bütün hesaplar, planlar, milletimizin asaleti ve gayreti karşısında işe yaramamıştır.”



Vali Oktay Çağatay konuşmasının devamında, "15 Temmuz 2016’da millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz demokrasi zaferimizdir." diyerek, “O gece sokaklarımızdan meydanlara sel olup akan kadim Bitlis şehrimizin kahraman evlatları, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya göstermişlerdir. Biz biliyoruz ki insan iradesinin karşısında hiçbir güç dayanamaz, hiçbir güç onu yenemez. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız, daha da önemlisi bundan sonrasında bu ve benzeri girişimlere asla taviz vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelemiz her alanda ve sonuna kadar ısrarla sürecektir. Bunu yapmak tüm devlet birimlerinin yetkililerinin boynunun borcudur. Zaten, eğer biz devlet olarak bu mücadeleyi vermezsek, 15 Temmuz akşamı kendini tankların, silahların önüne atarak canı pahasına bu devleti koruyan şehitlerimizin ruhu da, o gece yaralanan kahraman gazilerimiz de o gece ve sonrasında demokrasinize sahip çıkan, sokakları mekan edinen milletimiz de ve en önemlisi bizlere bu cennet vatanı bahşeden Yüce Allah, bu nimeti korumadık diye bizlerden hesap sorar. Türkiye’yi kuşatmak, Türkiye’yi bölmek isteyen çevrelerin bütün oyunları bozulmuştur. Ancak 'Bir musibet bin nasihatten evladır' sözünden hareketle her zaman uyanık olmalıyız. Tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakteri vardır. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde çok kez görmüşüzdür. İşte bunların sonuncusu, 15 Temmuz 2016’da millet olmanın asaletini, birlikteliğini ve gücünü gösterdiğimiz demokrasi zaferimizdir” ifadelerini kullandı.



Vali Çağatay sözlerine şöyle devam etti: “Üzerimizde hain emelleri olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz dikmişlerdi. Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, hava alanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza sahip çıktık. Tarihimizde defalarca ortaya çıkardığımız o asil ruhu, 15 Temmuz’da Türkiye’nin dört köşesinde yeniden gösterdik. Herkes gördü ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile teslim etmez. Ve yine gördüler ki, demokrasiye göz dikenlerin asla hâkimiyetine girmez bu millet. Aramızda ayrılıklar isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir. Ama Aziz Milletimiz bayrağına, vatanına sahip çıktı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunları bir kez daha hezimete uğrattı. Artık 15 Temmuz bir destandır, yeni bir diriliş tarihidir, yeni bir kıyam tarihidir. Artık bundan sonra bu millete hiç kimse ders veremeyecektir. Buradaki meydana baktığımda sizlerdeki bu kararlılığı görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi; 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, tüm Bitlisli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”



Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, siyasi parti temsilcileri, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program 00:13’te bütün camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.