Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

İHA

Bitlis Belediyesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi

Bitlis Belediyesi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Kent merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına hızla devam eden Bitlis Belediyesi, mahallelerdeki hizmetlerini de eş zamanlı olarak sürdürüyor. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarına kilit parke taşı döşeme çalışması yaparak, mahalle sakinlerini yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtaracak.
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nin bozulan yolları söküp yerine yeniden kilit parke taşı döşemesi yaptı. Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmalarını sonlandırıldıktan sonra ekiplerin ara vermeden diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis'te görüldü
YEREL HABERLER Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis'te görüldü
Ahlat’ta 1071 fidan dikildi
YEREL HABERLER Ahlat’ta 1071 fidan dikildi
Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
YEREL HABERLER Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
YEREL HABERLER Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı
Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı
YEREL HABERLER Tatvan’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ...
Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret
Otomobilden sahte para ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden sahte para ve uyuşturucu çıktı
Hizan’da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Hizan’da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu
Bitlis’te uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi
Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AK Parti Bitlis İl Başkanlığından ‘Ayasofya’ açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Bitlis İl Başkanlığından ‘Ayasofya’ ...
Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Tatvan’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Hizan’da uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Hizan’da uçurtma şenliği
Kaymakam Sancaktutar’dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Sancaktutar’dan şehit ve gazi ailelerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X