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(Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü hayran bırakıyor

İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Sütey Yaylası'ndaki Cil Gölü'nün havadan görüntüsü, görenleri hayran bırakıyor.

(Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü hayran bırakıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Sütey Yaylası’ndaki Cil Gölü’nün havadan görüntüsü, görenleri hayran bırakıyor.
Sütey Yaylası’nda yer alan ve kuş cenneti olarak da bilinen Cil Gölü, havadan drone ile görüntülendi. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye’nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü’nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntülerde gölde yaşamlarını sürdüren ve yuvaları bulunan kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyüledi.
Van Gölü kuzeybatısında, Ziyaret ve Süphan Dağı arasında yer alan ve tatlı su gölü olan Cil Gölü, yağış suları, çevre dağlardan gelen yüzey suları ve dip kaynaklarından beslenir. Önemli bir kuş üreme alanı olan Cil Gölü’nde yapılan gözlemlerde; küçük batağan, karaboyunlu batağan, bıyıklı sumru, bahri, sakarmeke, leylek, kızkuşu, tepeli patka, gri balıkçıl, pasbaş patka, angıt, elmabaş patka, karabaş martı, saz delicesi ve Van Gölü martısı gibi onlarca kuş türü görülmüştür. Küçük kerkenez, balaban, ve turna alanda üremektedir.

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