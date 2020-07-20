Ahlat’ta ‘Tropik Göl Evleri’ yapılacak “Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj” projesi onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta ‘Tropik Göl Evleri’ yapılacak “Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj” projesi onaylandı

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaz turizminde konaklama sorununu giderecek tropik göl evlerinin yapımı için hazırlanan proje kabul edildi.

Ahlat’ta ‘Tropik Göl Evleri’ yapılacak “Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj” projesi onaylandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaz turizminde konaklama sorununu giderecek tropik göl evlerinin yapımı için hazırlanan proje kabul edildi.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan “Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj” projesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında onay aldı. Proje ile Ahlat ilçesi sahilinde liman bölgesinde yörenin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanacak ahşap prefabriklerle ve peyzaj düzenlemesiyle yeni bir sosyal alan oluşturulacak. Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, yeni gelişen eko turizm felsefesinin çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaşamın her alanında artık daha fazla egemen olduğunu söyledi. Erat, “Giderek lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turistin beklentileri, kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe, abartılı olmayan huzurlu bir konaklama, iyi hizmet ve tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil olarak özetlenebilir. Taleplerdeki hızlı artış ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeleri de alternatif turizm arayışına, dolayısıyla eko turizme yönlendirmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e bakıldığında, turizm çeşitlendirilmesi stratejisi adı altında, alternatif turizm türlerinden öncelikli olarak eko turizmin geliştirilmesi yer almaktadır. 20142023 Bölge Planında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının TRB2 Bölgesi için vizyon dahilinde belirlediği amaçlar arasında Van Gölü’nün bütün bileşenleri ile turizme kazandırılması, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve turizm gelirlerinin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması öncelik olarak yer almaktadır. Bizde kaymakamlık olarak ilçenin Van Gölü’ne sıfır noktasında, kentin gürültüsünden uzak, yat limanı kuzey yamacında, mikro klima ve topografik yapı olarak yatırıma uygun olan bin 876 metrekare yüzölçümüne sahip alanda yeni bir sosyal alan oluşturarak halkımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeyi yaptık. Proje rol model olarak ileride bölgede yayılma potansiyeli taşımakta olup sosyal alan olmasının yanında konaklama hizmeti de verebilecektir. Teknik tasarım ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla proje uygulaması için ilgili hibe programlarına sunulacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü’nde yüzme keyfi Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor
YEREL HABERLER Van Gölü’nde yüzme keyfi Sıcaktan bunalanlar kendini ...
(Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü hayran bırakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü ...
Tarihi El- Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Tarihi El- Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X