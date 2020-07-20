BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOPİŞ) Van Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BEÜ ile KOOP-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOPİŞ) Van Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
BEÜ’de görev yapan işçiler için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlanarak, BEÜ ile KOOPİŞ sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmelerde BEÜ adına Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter M. Zahid Kuldaş, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Taşdemir, Personel Daire Başkanı Metin Oral, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Metin Baş ve Avukat Eyüp Yavuz, KOOPİŞ Sendikasını temsilen KOOPİş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek, Van Şube İdari Sekreteri Mustafa Cengiz, Şube Mali Sekreteri Recep Baysa ve Disiplin Kurulu Üyeleri Nihat Gülsoy ve Hasan Fehmi Kara katıldı.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tüm maddeler görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda işçilerin yararına olacak şekilde anlaşmaya varılarak BEÜ ile KOOP İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin 2 yıl boyunca geçerli olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan Belediyesi ilaçlama ekibi iş başında
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi ilaçlama ekibi iş başında
Bitlis’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımına sponsor desteği
YEREL HABERLER Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımına sponsor ...
Ahlat’ta ‘Tropik Göl Evleri’ yapılacak “Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj” projesi onaylandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Tropik Göl Evleri’ yapılacak “Ahlat Tropik ...
Van Gölü’nde yüzme keyfi Sıcaktan bunalanlar kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor
YEREL HABERLER Van Gölü’nde yüzme keyfi Sıcaktan bunalanlar kendini ...
(Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü hayran bırakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kuş Cenneti Cil Gölü’nün havadan görüntüsü ...
Tarihi El- Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Tarihi El- Aman Hanı, tarihe ışık tutacak kütüphaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X