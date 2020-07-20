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Konya heyetinden Bitlis’e çıkarma Konya’daki belediye başkanları ‘kardeş belediye’ seçtikleri Bitlis’i ziyaret etti

İHA

Konya heyetinden Bitlis’e çıkarma Konya’daki belediye başkanları ‘kardeş belediye’ seçtikleri Bitlis’i ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile üç ilçe belediye başkanı, ‘kardeş belediye’ seçtikleri Bitlis’te gezi ve incelemelerde bulundu.
Bitlis Belediyesi önünde Başkan Nesrullah Tanğlay tarafında karşılanan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Enes Koç ve Karatay Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şahan Hasan Atılgan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Ahlat, Adilcevaz, Aydınlar, Mutki ve Kavakbaşı belediye başkanlarının da katılımıyla Konya heyeti seyir terasına çıkarak Bitlis’in genel görüntüsünü seyretti.

“Buraya tecrübe paylaşımı için geldik”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak merkez Karatay, Meram ve Selçuklu belediye başkanlarıyla birlikte ‘kardeş belediye’ ziyareti kapsamında Bitlis’e geldiklerini belirterek, “Buraya tecrübe paylaşımı için geldik. Uzun süreli sosyal, kültürel, fiziki, manevi çalışmalarla ilgili temel belediyecilik hizmetleri ile alakalı, akıllı şehirlerde, sıfır atıkta, çevrecilikte, altyapıda, kanalizasyonda, kültür ve turizmde ortak işbirliklerini araştırmak üzere Bitlis’i geldik. Diğer Anadolu şehirlerine göre Bitlis ile ilaveten bir tarih bağımız var. Bir Selçuklu şehri olması, dolayısıyla inşallah arayı açmadan Bitlis Belediye Başkanımızın da azmi ve gayreti bizleri de motive etti. Hızlı bir şekilde projeleri gözden geçirip bizlerde ne tür destekler verebiliriz onları araştıracağız. Başkanlarımızla istişare edip yanlarında olmaya çalışacağız” dedi.

“Bitlis’in her taşı, her ücra köşesi tarih kokuyor”
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis’in 7 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu tarihi kentin alt yapısını tamamladıklarını söyledi. ‘Kardeş belediye’ olan Konya’dan misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Tanğlay, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile ‘ak belediyecilik’ kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ olduk. Bugün Konya’dan yorulmadan üşenmeden bin kilometre yok kat ederek Bitlis’imizi ziyarete geldiler. Belediyemizi ziyaret ederek sohbet edip istişare ettik. Onun ardından da kadim şehir Bitlis’i bir gezme fırsatı bulduk. Bitlis tarihi bir şehir. 7 bin yılık tarihi bir şehir. Bitlis’in her taşı, her ücra köşesi tarih kokuyor. Başkanlarımızda gördüler. Bitlis’imizi de beğendiler. İnşallah elbirliği ile onların da profesyonel bakışıyla projeler üreteceğiz. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Tabi Bitlis’e gelmişken büryansız olmaz. Onlara büryanımızı da yedirdik. Ulu Camiyi gezdirdik. Biliyorsunuz, 1150 yıllarında yapılmış, 850 yıllık bir tarihi var. Seyir terasından 5 minaremizi gösterdik. Buradan da her belediye başkanı kardeş belediyesi ile birlikte ayrılacak. İstişareler yapacaklar. Bitlis için gerekli neler yapılacaksa onları konuşacaklar. Gelen bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından Konya’dan gelen belediye başkanları, ‘kardeş belediye’ oldukları ilçe ve belde belediyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulunacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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