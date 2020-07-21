Tatvan ve Karatay belediyeleri arasında “kardeş belediye” protokolü

Konya’nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, beraberindeki heyetle Bitlis’in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Tatvan Belediyesini ziyaret eden Konya heyeti, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile bir araya geldi. Karşılıklı hediyeleşmelerin yapıldığı ziyarette ayrıca iki belediye arasında “kardeş belediye” protokolü imzalandı. İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, protokolün kardeş iki ilçe belediyesi için hayırlı olması temennisinde bulundu. Mevlana şehri, Selçuklu payitahtı Konya’dan geldiklerini vurgulayan Başkan Kılca, “Tatvan’a geldik. Mevlana şehri, Selçuklu payitahtı Konya’dan geliyoruz. Oradan tüm Konyalı hemşehrilerimizin selamlarını getirdik. Tabi Doğu’nun incisi Tatvan’dayız şu anda. Ziyaret programımız kapsamında belediye başkanımızla birlikte şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Önce Bitlis’e uğradık, Bitlis Belediye Başkanımız ve il başkanımızı ziyaret ettik. İlçe belediye başkanlarımızla, belde belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdide güzel ilçemiz Tatvan’dayız. Biliyorsunuz Karatay Belediyemiz ile Tatvan Belediyemiz kardeş şehirler. Bugün de bunun protokolüne imzaladık. Bundan sonrada fiziki belediyecilik, tarihi ve kültürel belediyecilik anlamında neler yapabiliriz anlamında birlikte kararlaştırmış olacağız. Ben bu vesile ile imzalamış olduğumuz protokolün kardeş iki ilçe belediyesi için hayırlı olmasını diliyor, ev sahipliklerinden ötürü Tatvan Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile kardeş belediye protokolü imzaladıklarını belirterek, “Proje ve hizmetlerimizde güzel çalışmalar yapacağımız kardeş şehrimiz Karatay Belediyesi heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İki belediye arasında imzalanan “kardeş belediye” protokolü programının ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve heyet üyeleriyle birlikte Nemrut Krater Gölü’nü gezi programı gerçekleştirdi.

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