Pınar Gültekin’in mezarı hazırlandı

Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in mezarı da hazırlandı. Pınar’ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.
Pınar’ın hemşehrileri, Türkiye’de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.