Pınar Gültekin’in cenazesi memleketine getirildi

"O kurnadan bu kurnaya"

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Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniliyor.

Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.

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