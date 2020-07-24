Hizan’da ‘Özel İdare’ toplantısı

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun başkanlığında özel idare yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun başkanlığında yapılan toplantıya genel sekreter yardımcıları, il özel idaresi şube müdürleri ve 6 ilçe özel idare müdürü katıldı. Toplantıda; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde şeffaflık, tarafsızlık ilkelerine riayet edilmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, iş ve işlemlerin verimli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için birimler arası koordinasyon sağlanması, mesai saatlerine, resmi yazışma kurallarına uyulması, kuruma ait taşıtların görev dışında kullanılmaması konuları görüşüldü.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu da katıldı.

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