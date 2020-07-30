(Özel) Türkiye’nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Türkiye’nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede 4 yılda inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor.

(Özel) Türkiye’nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki tersanede 4 yılda inşa edilen Türkiye’nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor.
7 katlı, 136,5 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdrisi Bitlisi ve Sultan Alparslan adlı ikiz feribotlar, aynı zamanda 350 yolcu taşıma kapasitesine de sahip. Bölgenin ekonomik ve coğrafi şartlarından kaynaklı kısıtlı istihdam kapasitesine karşı Tatvan’da inşa edilen Sultan Alparslan ve İdrisi Bitlisi feribotları ile gerçekleştirilen yük ve yolcu taşımacılığı Bitlis ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor.
Van Gölü’nde çalıştırılan feribotlarda, makine arızası olmadığı takdirde günde iki defa sabah saat 08.00 ve öğlenden sonra saat 16.00 olmak üzere Tatvan iskelesinden Van istikametine hareket ediyor. Feribotlar, bölgenin stratejik önemi göz önüne alınarak hem istihdam oluşturmak hem de Orta Asya ve Türki Cumhuriyetleri ile ötesi ülkelere yük akışını daha hızlı bir şekilde sağlıyor.
Tren maharetiyle feribota yüklenen vagonlar buradan Van’a, Van’dan ise yine trenlerle Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere götürülüyor. İHA muhabirine açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Tatvan Feribot İşletmemize ait iki tane feribotumuz var. Bu iki feribot her biri Türkiye’nin en büyük feribotları olma özelliğine sahip. Birinin ismi Sultan Alparslan diğerinin ismi ise İdrisi Bitlisi’dir. Bu feribotların her biri 4 bin ton yük ve 350 yolcu kapasitesine sahiptir. Tatvan’a kadar gelen yük vagonlarını biz oradan tek tek raylardan geçirerek feribotlara bindiriyoruz ve Van’a kadar geçişini sağlıyoruz. Bu feribotların varlığı ilimiz ekonomisine çok ciddi değer katıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Geylani’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Geylani’den Kurban Bayramı mesajı
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar
Tatvan Belediyesi kilitli parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi kilitli parke yol yapım ...
Temmuz sıcağında ekmeklerini taştan çıkartıyorlar Taş işçileri, 35-40 derecede tonlarca Ahlat taşı çıkartıyor
YEREL HABERLER Temmuz sıcağında ekmeklerini taştan çıkartıyorlar Taş ...
Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü
Bitlis Belediyesinden bayram denetimi
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden bayram denetimi
Bitlis’te otobüs durakları yenileniyor
YEREL HABERLER Bitlis’te otobüs durakları yenileniyor
İHH, LGS il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER İHH, LGS il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
Cumhuriyet Caddesi tek yön altyapı çalışması yüzde 83 tamamlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Caddesi tek yön altyapı çalışması yüzde 83 ...
Ahlat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı ve 1071 kutlamalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ahlat, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı ve 1071 ...
Bitlis´te buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Bitlis´te buğday hasadı başladı
Bitlis’te 100 milyon TL’lik buğday hasılatı bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis’te 100 milyon TL’lik buğday hasılatı ...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X