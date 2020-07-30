Kaymakam Köleoğlu, Bayram dolayısı ile şehit ailelerini ziyaret etti

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Kurban bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bahçelievler Mahallesi ile Kültür Mahallesinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Köleoğlu, "Şehitlerimizin aileleri ile sıcak, samimi ve içten sohbetiyle naçizane bir evlatları olarak onların acılarını elimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir, bizler de onların manevi evlatlarıyız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren Şehitlerimizin hakları ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan ailelerimiz Şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak devlet ve milletimiz olarak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

Kaymakam Mustafa Köleoğlu’na, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Esenbuga ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.

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