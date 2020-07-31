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Bitlis’te şehit ailelerine bayram ziyareti

İHA

– Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bitlis’te şehit ailelerine bayram ziyareti

– Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe3 Harekâtında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt’un ailesini ziyaret eden Vali Kılıç, şehidin babası Feyyaz Kurt ve ailesiyle yakından ilgilendi. Devletin tüm kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu ifade eden Kılıç, tüm şehit ailelerin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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