Bitlis’te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce iki ikamette yapılan arama neticesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili D.K. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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