Bitlis’te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce iki ikamette yapılan arama neticesinde 147 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili D.K. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.