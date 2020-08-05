Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´te, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 24 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetim sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Atlas'ın da kullanıldığı aramada, araçta 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. N.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-08-05 08:39:55
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