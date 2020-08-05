15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor

İHA

15 kilometrelik tozlu yolculuk süt sağımıyla son buluyor

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaylada suları olmadığı için hayvanlarını her gün 15 kilometre yürüten köylüler, bu zorlu yolculuğu toz bulutları arasında gerçekleştirerek süt sağımıyla sonlandırıyor.
Günde iki defa zorlu ve tozlu yolculuğun ardından hayvanlar süt sağımı için Van Gölü kıyısında bulunan alana getiriliyor. Köyün kadınları ve kızları tarafından süt sağımı gerçekleştirilen yüzlerce küçükbaş hayvan, daha sonra aynı yoldan tekrar toz bulutları içinde yaylaya götürülüyor. Her yıl aynı zorluğu yaşadıklarını belirten köylüler, bu yolculukta bazı hayvanların gözlerinde hastalık oluştuğunu belirtti.
Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara hayvanlarını çıkaran köylüler, bu tozlu yolculuğu her gün gerçekleştiriyorlar. 15 kilometrelik yolu tamamlayan hayvanlar Van Gölü kıyısına gelerek susuzluklarını giderip sağımı bekliyor.
Köydeki berivanlar da günde 2 kez gerçekleştirdikleri sağımdan elde ettikleri sütle yoğurt ve peynir yaparak satıyor. Köylülerden Nurullah Uğur, köyde 5 ayrı sürüden yaklaşık 3 bin 500 hayvan olduğunu belirterek, “Kıyıdüzü köyünde oturuyorum. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız günde iki defa sağıma getiriliyor. Saat 11.00 sıralarında geliyor. 23 saat dinlendikten sonra 15.00 sıralarında ikinci sağıma geliyorlar. Sağımın ardından yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya gidiyorlar. Bizim hayvanlar ve Berivanlar zorluk çekiyor. Köyümüzde 5 sürü var. Her sürüde 500700 arasında değişen hayvan var. Tozlu yolculuk gerçekleşirken hayvanların gözlerinde sıkıntı yaşanırken, bazen de hastalılarla karşılaşıyoruz. Bayağı zorluklar yaşıyoruz. Yaylamızda su olmadığı için hayvanların su ihtiyacını gidermek için 15 kilometre her gün yol yürüterek köye getiriyoruz” dedi.
Berivanlardan Mircan Alican ise günde iki kez sağım yaptıklarını söyleyerek, “Buradan elde ettiğimiz sütleri yoğurt ve peynir yaparak satıyoruz. Biz sabah kahvaltımızı yapıp evlerimizin işlerini tamamladıktan sonra beriye geliyoruz. Bizim 70 küçükbaş hayvanımız var. Buraya gelince herkes kendi hayvanını bulup sağımını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede ...
Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 24 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 24 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Vali Oktay Çağatay, Ahlat Gençlik Kampını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, Ahlat Gençlik Kampını ziyaret ...
Bitlis’te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bayramda Nemrut Gölü ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Bayramda Nemrut Gölü ziyaretçi akınına uğradı
Bitlis´te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te 147 kök Hint keneviri ele geçirildi
Dünyanın 2. büyük krater gölü etrafında yürüyüş
YEREL HABERLER Dünyanın 2. büyük krater gölü etrafında yürüyüş
Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Nemrut’u görmeden gitmiyorlar
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü tarihinin en kalabalık günlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X