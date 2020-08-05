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Bitlis´te koyunların tozlu ve zorlu yolculuğu

DHA

Bitlis´te koyunların tozlu ve zorlu yolculuğu


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde, binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde 15 kilometrelik, zorlu yolculuk yapıyor. Yayladan sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısına kadar gelen koyunlar, fotoğraf sanatçıları için de seyrine doyumsuz manzara sunuyor. 
Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayanların bahar aylarıyla birlikte başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı sürüyor. Yaklaşık 3 bin 500 koyunun bulunduğu Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayanların yayla hayatı ise daha bir zorlu geçiyor. Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısına kadar getiriyor. Yolculuk sırasında koyunların yürüyüşüyle ortaya çıkan toz bulutu ise fotoğraf sanatçılarına unutulmaz anları, görüntüleme fırsatı sunuyor. 
Köylülerden Nurullah Uğur, yaylada su kaynaklarının olmadığını bu yüzden de zorluk yaşadıklarını belirterek, "Hayvanlarımız günde iki defa sağıma geliyor. Bu sağımlardan biri saat 11.00'de diğeri ise 15:00 sıralarında yapılıyor. Sağımın ardından da koyunlar yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya dönüyor.  Tozlu yolculuk nedeniyle hayvanlarımız, çobanlarımız ve berivanlarımız büyük sıkıntı yaşıyor" dediDHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-08-05 11:25:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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