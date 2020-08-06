Karadutun ekonomiye katkı sağlıyor Doğal yetişen karadut, birçok zahmetli işlemin ardından reçel, pekmez ve karadut suyu olarak satışa sunuluyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğal yetişen karadut, birçok zahmetli işlemin ardından reçel, pekmez ve karadut suyu olarak satışa sunuluyor.

Ahlat ilçesinde birçok bahçede doğal olarak yetişen ve bölgede ekşimsi tadı ile bilinen karaduttan elde edilen ürünler yoğun talep görüyor. Her yıl bu dönemde toplanan karadutlar büyük kazanlarda kaynatılarak çeşitli doğal ürünler üretilip satışa sunuluyor. Ahlat ilçesinde 20 yıldan beridir reçel ve pekmez işiyle uğraşan İsmail Aktaş, karadutun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Aktaş, karaduttan başta reçel olmak üzere birçok ürün elde edildiğini ve taleplere yetişemediklerini söyledi. Aktaş, “20 yıldan beridir karadut işi ile uğraşıyoruz. Ahlat’taki birçok bahçede bulunan karadutu aileler ve çocuklar toplayıp bizlere getiriyor. Bizde kendimiz doğal olarak kaynatarak suyunu çıkarıyoruz. Reçelini, marmeladını ve pekmezini yapıyoruz. Karadutun birçok faydası var. Özellikle çocuklarda kansızlık problemine çözüm olan bir ürün. Boğaz enfeksiyonuna, ağız yaralarına faydası olan bir üründür. Mahallemizde 500’e yakın ağaç bulunuyor. Bunlardaki dutları toplatıp kendim organik olarak işliyorum. Karadutun pekmezi ve pestili de büyük rağbet görüyor. Dışarıdan büyük bir talep var. Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Doğal yaptığımız için taleplere yetişemiyoruz. Doğal bir ürün olduğu için hiçbir katkı maddesi yok. Sadece reçelinde şeker kullanıyoruz. Bunu zaman zaman kendi ailemizle birlikte bahçelerden toplayarak yapıyoruz. Daha sonra tencere ve kazanlarda uzun süre kaynatarak bu şekilde satışa sunuyoruz” dedi.

Ahlat Kaymakamlığının da konu ile ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Aktaş, önümüzdeki yıl karadut ağaçlarının sayılarının artırılması için kaymakamlığın da çalışma başlattığını söyledi.

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