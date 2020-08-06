Bitlis'te otomobilden uyuşturucu çıktı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´in Tatvan ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki kontroller sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurararak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 256 gram ot esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-08-06 09:24:01



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