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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

İHA

Ahlat'ta geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.
İlçede 55 kişiden oluşan Salgın Denetim Merkezi ekibi, 10 grup halinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde yeni tip korona virüs denetimleri yapıyor. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın da katıldığı denetimlerde korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amaçlanıyor. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara "Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bilgilendirilmeler yapılarak, özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı.
Denetimler hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesini vurgulayarak, “Bugün Türkiye genelinde Bakanımızın talimatları doğrultusunda en yoğun denetimlerin yapıldığı programdayız. Bugün Ahlat’ta 10 grup halinde 55 personelimizle tüm ilçemizde halkımızın sağlığı, halkımızın güvenliği ve en önemlisi korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek için ekiplerimiz denetim yapıyor. Bu denetimler içerisinde de biz belediye başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, esnaf odamız, ziraat odamız, il genel meclis üyemiz ve tüm halkımızla birlikte bu denetimlerin yanında olduğumuzu göstermek için ve halkımızın güvenliğini, halkımızın sağlığına ne kadar değer verdiğimizi belirtmek için denetimleri yapıyoruz. İnşallah Ahlat ve ülkemizde bu korona virüs belasını en kısa sürede de bitirip normal yaşantımıza geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim halkımızdan istediğimiz maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyen konusunda dikkat etmeleridir” dedi.
Yapılan denetimlerde Kaymakam Erat’a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cahit Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen, Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birimler eşlik etti.

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